D. Nuno Brás celebra missa sem fiéis que será transmitida na televisão às 12 horas

A Diocese do Funchal decidiu celebrar uma missa na Paróquia do Coração de Jesus, na Boa Nova, que será transmitida em directo pela RTP-Madeira, às 12 hotas. Esta medida pretende que a celebração chegue a todos os fiéis, sem que estes tenham de sair de casa, até porque as missas estão suspensas devido às medidas de contingência decretadas pelo Governo Regional.

Além disso, várias outras paróquias vão celebrar missas através do Facebook.

Também as rádios vão transmitir várias celebrações:

Missa no Posto Emissor do Funchal, no Domingo, às 11h da Sé do Funchal.

Via Sacra transmitida na sexta-feira, às 17h, na igreja do Colégio e transmitida pelo PEF.