Cruzeiro ‘impedido’ de atracar no Funchal deixa a Região

O navio de cruzeiro ‘Marella Celebration’, que esta manhã aproximou-se do Porto do Funchal, onde tinha reserva de cais para fazer escala, já retomou viagem, presumivelmente com destino ao Porto de Lisboa. Proveniente do porto de Saint John’s, na Antigua Barbuda, o pequeno navio de passageiros está em viagem transantlântica. Foi apanhado pela restrição imposta ao desembarque de passageiros não residentes de navios de cruzeiro, embora pudesse atracar apenas para abastecimento e manutenção.

Depois de cerca de uma hora quase parado ao largo da baía do Funchal, o ‘Marella Celebration’ retomou a marcha, encontrando-se já a entrar no ‘Mar da Travessa’, possivelmente em direcção a Lisboa, onde está também em vigor as mesmas medidas restritivas a navios vindos do exterior.