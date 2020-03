Cristiano Ronaldo já prepara deslocação à Madeira para visitar a mãe

Cristiano Ronaldo deverá visitar ainda hoje a mãe, Dolores Aveiro, que está internada no hospital do Funchal, na sequência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu na madrugada desta terça-feira, na Madeira.

Segundo apurou o DIÁRIO, o futebolista madeirense da Juventus já informou o clube transalpino da intenção de se deslocar à terra natal no seu jacto privado.

De acordo com o que está a ser planeado, Cristiano Ronaldo deverá chegar a meio da tarde desta terça-feira ao aeroporto da Madeira para uma visita relâmpago com o propósito de se inteirar da evolução do quadro clínico de Dolores Aveiro.

Sabe-se que amanhã o craque madeirense já estará de regresso a Itália, para juntar-se à equipa que defronta quarta-feira, pelas 19h45, o AC Milan, em Turim, jogo a contar para a Taça de Itália.