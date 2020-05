Covid-19 sem alteração, contando-se já 21 dias consecutivos sem novos casos

A Madeira assinala, hoje, mais um dia sem novos casos de infecção de Covid-19, somando já 21 dias consecutivos. O boletim epidemiológico que acaba de ser divulgado pelo Institudo de Administração da Saúde (IASaúde) volta a apontar apenas 90 casos positivos identificados, dos quais 67 já foram considerados recuperados, mantendo-se, à data, 23 doentes com a infecção activa.

Em relação ao dia de ontem, há a considerar o internamento de uma doente na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19, mas que já foi considerada recuperada. O facto de estar grávida requer alguns cuidados de saúde, tendo o Serviço Regional de Saúde considerado que seria mais adequado o seu internamento na unidade dedicada à Covid-19.

Refira-se que, dos casos ainda activos, vinte dizem respeito a residentes no concelho de Câmara de Lobos, um no concelho do Funchal e um outro na Ponta do Sol.

Da actualização feita pelo IASaúde, consta que no total contam-se 1.543 casos suspeitos de COVID-19 notificados, dos quais, 1.453 não se confirmaram. Além disso, 453 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, permanecendo 303 pessoas em vigilância activa e 150 em auto-vigilância.

No que respeita às linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a Covid-19, há a reportar mais 29 chamadas nas últimas 24 horas para a linha SRS24 (800 24 24 20), totalizando já 7.925 chamadas.