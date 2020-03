Covid-19 adia comemorações do Dia da Madeira em Londres

A viagem do presidente do Governo Regional da Madeira a Londres, marcada para o segundo fim-de-semana de Maio, foi cancelada, revelou ao DIÁRIO Rui Abreu, director regional das Comunidades e Cooperação Externa. Miguel Albuquerque iria participar nas comemorações do Dia da Madeira, entretanto adiadas devido à pandemia de Covid-19.

Para Rui Abreu trata-se da “decisão que se impunha”. “Acabámos por decidir adiar (...) Neste momento isso não importância nenhuma, face àquilo que é a nossa responsabilidade. Não vale a pena andar a correr riscos desnecessário, uma vez que o que está em causa é a vida das pessoas”, sustentou.

O evento, apoiado pelo DIÁRIO, contava reunir cerca de mil emigrantes madeirenses que vivem no Reino Unido. A visita incluía ainda um jantar festivo, a 9 de Maio, no Ibis Earls Court (Ilec Conference Centre), que juntaria empresários com interesses na Madeira. Mas, para já, ainda “não há nova data”.

“Não estamos no momento de fazer grandes previsões. Vamos aguardar serenamente e tratar do que é imperioso que tratemos agora. Depois, com certeza que, com maior calma e desde que a vida comece a voltar à normalidade, iremos falar com as pessoas da comunidade que estavam a tratar deste assunto”, observa o director regional.

Igualmente sem efeito fica a deslocação de Rui Abreu a Jersey, prevista para os dias 1,2 e 3 de Maio, por ocasião do ‘Spring Festival’ em St. Helier.