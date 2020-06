Convidados consideram ‘Regional Hélix’ um sucesso

Nos próximos dias 29, 30 de Junho e 1 de Julho o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL organiza a 5.ª Edição da ‘Regional Hélix - Internacional Conference’, que tem como temas: a competitividade regional, a inovação turística e a transferência de conhecimento.

A conferência científica que reúne mais de seis dezenas de investigadores de todo o mundo, será realizada online recorrendo a plataformas digitais próprias.

A vice-diretora geral, Sancha de Campanella realça que “as críticas por parte de convidados e palestrantes têm sido muito positivas e de incentivo”.

A sessão de abertura contará com as intervenções oficiais, de representantes de várias entidades públicas e governamentais, nacionais, regionais e locais, nomeadamente: a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em representação do Ministério da Economia e da Transição Digital; o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia; a presidente do conselho directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Sara Estudante Relvas e Nuno Vale, director executivo da Associação de Promoção da Madeira. A iniciativa conta ainda com várias chancelas internacionais.

Os interessados podem assistir à sessão de abertura, que irá estar disponível a toda a comunidade, via zoom. Para isso basta ingressar, no dia, através das seguintes credenciais:

https://us02web.zoom.us/j/81533969140?pwd=OXlVTE5YVXhYZ2Z1ZzlvNGZBSGdLdz09

Meeting ID: 815 3396 9140

Password: 409807