Consumo de água disparou na última semana no Funchal

Consumo de água subiu 30% na última semana. A notícia faz as ‘gordas’ da edição do DIÁRIO deste domingo, Dia Mundial da Água. O confinamento por causa do coronavírus fez disparar o consumo de água no Funchal.

A Câmara apela ao uso com responsabilidade, sob pena de virem a ocorrer falhas no fornecimento. A propósito deste tema, saiba que cerca de 200 zonas de controlo e mais de 350 trabalhadores garantem o ciclo da água na Madeira.

Na foto principal destaca-se um dos sector que mais mexe por estes dias, com um alerta: “3 mil operários enfrentam pandemia”. Estado de emergência devido ao covid-19 não trava as grandes obras públicas na Madeira que mobilizam. Sindicato da Construção Civil está preocupado.

Ainda no sector da construção, o Grupo AFA foi apanhado a retirar areia do litoral da Ribeira Brava, sem autorização, no decurso de uma obra da APRAM. A fiscalização interveio após denúncia e já abriu um inquérito.

Ontem as autoridades de saúde confirmaram mais um caso de covid-19 na Região. Sobem para oito os infectados e 345 os que estão em quarentena. Metade dos doentes com coronavírus são residentes na Madeira.

O Representante da República incita ao “cumprimento rigoroso das medidas decretadas” e no Caniçal um atuneiro acolhe uma tripulação em isolamento voluntário.

Ordem para salvar o motor económico é o que pede o presidente da Ordem dos Economistas, hoje, que o Governo Regional anunciará as medidas de apoio às empresas. Paulo Pereira diz que está em causa a sobrevivência das PME e o vigor do turismo.

E no Turismo está o secretário regional Eduardo Jesus que, em entrevista ao DIÁRIO, revela as medidas que têm sido postas em prática em defesa do sector neste tempo de ‘guerra’.

O mesmo Governo que já autorizou a injecção de 28 milhões de euros nas Sociedades de Desenvolvimento.