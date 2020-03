Conheça a agenda desta sexta-feira, 6 de Março

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, às 9 horas, na sessão de abertura das VI Jornadas Pedagógicas Gonçalves Zarco, subordinadas ao tema ‘Autonomia, flexibilidade e inclusão: desafios e possibilidades’, que decorrerá no auditório daquela Escola Básica e Secundária.

- O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita todos os portos de pesca da Madeira e serviços de recepção de pescado. A visita inicia-se no porto de pesca do Caniçal às 10 horas.

- Miguel Albuquerque preside às 10h30, à cerimónia de pagamentos dos Prémios do PRODERAM, num evento a ter lugar no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no edifício Golden Gate.

- O Grupo Parlamentar do PSD/M visita a Quinta Pedagógica dos Prazeres. As declarações à comunicação social serão prestadas às 11 horas.

- O PCP Madeira organiza às 11 horas, assinala o Dia Internacional da Mulher através de uma acção de contacto com a população, junto ao Centro Comercial ‘La Vie’, no Funchal.

- Miguel Albuquerque preside, pelas 12 horas, no Largo da Autonomia, em Câmara de Lobos, à sessão comemorativa do Dia da Polícia Florestal. Actualmente composto por 73 elementos, o Corpo de Polícia Florestal actua como órgão de polícia criminal, fazendo o policiamento, fiscalização, vigilância e investigação no âmbito da legislação florestal e penal, bem como de acompanhamento de atividades técnico-científicas.

- Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, reúnem-se às 14h30, para uma reunião no Parlamento Regional. Em debate estarão vários tópicos relacionados com a política geral e a juventude.

- No âmbito da 29.ª Exposição Regional da Anona, que se realiza este fim-de-semana, no Faial, o Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, visita pelas 15 horas, duas explorações onde decorrem podas de anoneiras, através de operacionais da GESBA.

A acção terá lugar no sítio da Fazenda, na freguesia do Faial.

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove um debate público, intitulado ‘O Futuro do Sistema Regional da Saúde’, a ter lugar, pelas 18h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas da Madeira, na Reitoria da Universidade da Madeira.

Esta iniciativa contará com a presença de diversos convidados ligados ao sector da saúde, para que possam intervir e dar o seu contributo neste debate que pretende ser um gerador de ideias com vista à melhoria do Sistema Regional de Saúde.

- A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior assinala o Dia da Mulher, oferecendo a cerca de 90 pessoas, um passeio pela ilha. Do itinerário fazem parte passagens pelo Cabo Girão, Calheta e São Vicente. O almoço será num restaurante na zona da Encumeada.