Congresso do PS-Madeira adiado devido à pandemia Covid-19

O Partido Socialista-Madeira decidiu adiar o congresso do partido, devido à pandemia de Covid-19.

A eleição do próximo presidente do PS-M que estava agendada para o dia 9 de Maio, assim como a reunião magna marcada para os dias 23 e 24 do mesmo mês, ficam adiados para data a anunciar,

“É do mais elementar bom senso que o PS proceda em conformidade e proceda ao adiamento, sendo que o agendamento do congresso far-se-á, tranquilamente, um pouco mais para a frente”, afirmou Bernardo Trindade, presidente da Comissão Regional do PS..

Para já, de acordo com o dirigente, a nova data ainda não está definida, sendo que será convocada para esse efeito uma nova reunião da Comissão Regional, órgão que tem o poder de agendamento do congresso.

Bernardo Trindade lembra que “as nossas vidas, hoje, estão suspensas” e que “todos nós estamos a viver uma situação completamente nova e inexplicada”, frisando que, com tranquilidade e bom senso, será feito esse reagendamento. “Temos uma Comissão Organizadora do Congresso eleita e que está a proceder normalmente. O que faremos é este adiamento, com novas datas de eleição de delegados e de recebimento de candidaturas”, acrescentou, dando nota de que, graças às novas tecnologias, é possível uma reunião por teleconferência com o envolvimento de todos.

De referir ainda que, devido à actual situação de emergência sanitária, além da escolha do novo líder dos socialistas madeirenses, ficam igualmente adiadas as eleições da presidente das Mulheres Socialistas e dos delegados ao Congresso Regional.