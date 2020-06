Concurso para logótipo da candidatura das ‘Levadas da Madeira’ à UNESCO decorre até Setembro

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC) lançou o concurso para a criação do logótipo da candidatura das ‘Levadas da Madeira’ a Património da Humanidade da UNESCO.

Recorde-se que a candidatura ‘Levadas da Madeira’ a Património da Humanidade está a ser preparada pelo Governo Regional da Madeira, através da SRAAC, tendo por base as regras estabelecidas pela UNESCO e seguindo o formulário de candidatura dos Bens a Património da Humanidade, pelo que se impõe a criação de um logótipo alusivo à candidatura.

“Este concurso tem como principal objectivo o desejo de envolver a população, fazendo-a parte integrante do processo de candidatura das levadas a Património da Humanidade. As levadas da Madeira são motivo de orgulho para todos os madeirenses, deslumbram aqueles que nos visitam e revelam o carácter único da relação de um povo com a natureza”, explica a secretária regional do Ambiente, Susana Prada.

Segundo a governante, o logótipo deve “constituir uma homenagem ao trabalho hercúleo que foi a construção das Levadas, bem como uma alusão à sua multifuncionalidade, quer no transporte de água para consumo humano, para agricultura e na produção de energia eléctrica”.

A criatividade, qualidade e adequação ao tema serão alguns dos critérios a serem tidos em conta pelo júri na avaliação dos trabalhos entregues até o dia 30 de setembro de 2020. Podem participar no concurso todas as pessoas, maiores de 18 anos e residentes em Portugal, sendo permitido a cada concorrente entregar até o máximo de duas propostas.

As propostas deverão ser entregues na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, na Rua Dr. Pestana Júnior.

Ao autor do logótipo vencedor será atribuído um prémio monetário de 1000 euros. O logótipo vencedor será utilizado em documentos oficiais respeitantes à referida candidatura, bem como em materiais de divulgação, páginas web e acções de divulgação em redes sociais e/ou noutros suportes.

Os resultados do concurso serão divulgados no dia 2 de Novembro, nas páginas oficias da SRAAC e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), locais onde será publicado em breve o regulamento do concurso.

Em caso de dúvida, os interessados devem enviar as suas questões para p correio electrónico da SRAAC [email protected]