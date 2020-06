CNPS vai realizar ATL para os três meses de Verão e aposta em novidades

O Clube Naval do Porto Santo, vai realizar mais uma vez um ATL - Actividades de Tempos Livres para os três meses de Verão. As referidas actividades vão decorrer na sede do clube, mas em moldes um pouco diferentes, devido à situação que o país e a Região atravessam devido à pandemia.

Ana Lourenço, coordenadora do projecto, disse ao DIÁRIO, que as actividades do ATL, “vão começar para a próxima semana e temos poucas vagas, agora para o mês de Julho”.

Mais actividades ao livre

“Este ano vai ser diferente” adiantou Ana Lourenço. “Vamos passar muito mais tempo ao ar livre, mas nunca vamos descorar aquelas iniciativas que os miúdos adoraram fazer dentro da sala apropriada para eles”, explicou.

SUP/YOGA

“No que concerne às iniciativas náuticas, vamos ter a vela, canoagem, o SUP, e SUP/YOGA”, disse a responsável.

Quanto às actividades em terra, o CNPS, vai permitir às crianças “realizarem passeios de bicicleta, jogos debaixo de alpendre, workshop de culinária e artes. Tudo aquilo que já estamos habituados a realizar para eles”, concluiu.