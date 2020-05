CMF realiza “intervenção urgente” na rede de água na zona do Livramento

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que terá de proceder a uma “intervenção urgente” na rede de abastecimento de água na zona do Livramento, na freguesia do Monte, devido a uma rotura.

O abastecimento de água será afectado na Estrada do Livramento, no Caminho das Lajes, na Travessa das Lajes e na Rua Cidade Santos, chegando por isso à freguesia do Imaculado Coração de Maria.

A equipa das Águas do Funchal já se encontra no terreno e os trabalhos de reparação deverão durar até à meia-noite de hoje.