No âmbito da Semana do Ambiente, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove a campanha ‘Comércio Sustentável’, uma iniciativa que pretende fomentar nos comerciantes as boas práticas ambientais e tornar os espaços de comércio, de serviços e restauração do concelho mais sustentáveis.

O presidente Miguel Silva Gouveia explica que “a sustentabilidade é um desígnio do município do Funchal e, por isso, o mote da Semana do Ambiente deste ano”. “Esta campanha vai ao encontro do que tem sido a acção da autarquia na revitalização do comércio local e ao promover a sustentabilidade junto da nossa economia estamos a beneficiar o comerciante através da redução de custos e a contribuir para uma cidade mais sustentável e mais amiga do ambiente”, vinca.

A primeira fase da campanha pauta-se pela identificação e sistematização das boas práticas para sustentabilidade dos espaços comerciais, sendo que para o efeito será criada uma plataforma para adesão ao projecto.

“Numa segunda fase o município atribuirá uma distinção materializada, através do selo comércio sustentável, aos estabelecimentos comerciais que adoptarem as boas práticas ambientais para a sustentabilidade e cumprirem com os requisitos base como a eficiência dos consumos, a gestão dos resíduos, a inclusão e a dinamização cultural promovida pelos mesmos”, adianta o presidente.