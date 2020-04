CMF assinala 25 de Abril com 2.ª edição das conversas ‘Falar Funchal’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dá continuidade às comemorações do 46.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974 com a transmissão em directo na sua página oficial de Facebook da 2.ª edição das conversas ‘Falar Funchal’.

O presidente Miguel Silva Gouveia é o moderador numa conversa que tem como convidados Vicente Jorge Silva, histórico jornalista madeirense e co-fundador do Público, e João Marecos, advogado e co-criador da página ‘Os truques da imprensa portuguesa’.

O direito à informação, a liberdade de imprensa e a importância do jornalismo para a democracia são alguns dos temas em debate.

Esta manhã, a autarquia funchalenses deu início às celebrações do 25 de Abril com uma mensagem deixada por Paulo de Carvalho na sua página de Facebook.

Às 21 horas, terá lugar, por sua vez, o concerto comemorativo do 25 de Abril no Funchal, em directo no Facebook e Instagram da CMF, com o cantor madeirense Tiago Sena Silva. O espectáculo, que vai reunir um repertório de músicas de intervenção, será transmitido a partir do jardim interior dos Paços do Concelho, “para todos os madeirenses espalhados pelo mundo”.

Finalmente, às 22h55, a autarquia convida a população a vir às janelas das suas casas, para assistir a um momento simbólico de luz e cor nos céus do Funchal, que será visível em todas as freguesias. A hora foi escolhida de propósito para recordar o momento em que a música ‘E Depois do Adeus’, de Paulo de Carvalho, tocou na Rádio Renascença, servindo de senha ao início da Revolução.