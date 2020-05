CMF apela à criatividade dos jovens e oferece curso on-line e contas netflix até 31 de Maio

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem a decorrer, até ao próximo dia 31 de Maio, o concurso municipal ‘QuarenTeens”. Um prémio à criatividade, criado no sentido de distinguir as ideias e expressões artísticas mais originais, seja em vídeo, fotografia, pintura ou música, entre outras, de jovens que residem, estudam ou trabalham no município do Funchal, e ainda daqueles que têm vindo a cumprir o seu período de confinamento social fora da Região.

Esta foi uma das diversas iniciativas que a autarquia promoveu ao longo dos últimos dois meses dirigidas aos jovens funchalenses, no sentido de ajudar a ultrapassar os constrangimentos causados pela crise de saúde pública que tem vindo a afectar o país, cultivando a sua proximidade e participação.

O concurso encontra-se aberto à participação dos jovens entre os 14 e os 30 anos, que o devem fazer de forma individual, com apenas uma proposta. A entrega das propostas decorrerá até ao final do mês e todos os trabalhos deverão ser enviados em suporte digital para o e-mail da Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Activo, em [email protected], com o assunto ‘QuarenTeens – um prémio à criatividade’.

As propostas devem ser acompanhadas da ficha de participação devidamente preenchida e demais documentos mencionados nas normas de participação, disponíveis no site da CMF, em https://bit.ly/3aEuwYJ. As propostas serão posteriormente avaliadas pelo júri definido, que terá como critérios a adequação do tema à realidade actual, a mensagem social transmitida, a qualidade estética, a qualidade técnica e a criatividade e originalidade.

A proposta vencedora será premiada com um curso online à escolha do vencedor nas plataformas https://www.edx.org/ ou https://www.coursera.org/, até ao valor máximo de 200€, e a subscrição de uma conta Netflix pelo período de 12 meses. Ao segundo e terceiro lugar serão atribuídas subscrições de conta Netflix pelo período de 12 e 6 meses, respectivamente. A Autarquia entregará, igualmente, a todos os participantes brindes relativos à sua participação no ‘QuarenTeens’ e os trabalhos vencedores serão divulgados no site oficial e redes sociais da Câmara Municipal do Funchal.