Circulação automóvel na Estrada das Eiras condicionada entre 9 e 14 de Março

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa de que, no âmbito da execução dos trabalhos finais no entroncamento da ER 204 com a Estrada João Gonçalves Zarco e a Estrada das Eiras, será necessário proceder ao condicionamento de trânsito entre os dias 9 e 14 de Março.

Durante este período, a circulação automóvel na estrada regional será possível apenas no sentido Caniço – Funchal.

Os utentes afectados pelo corte a realizar no sentido Funchal – Caniço deverão optar pelos seguintes itinerários alternativos:

Destino Eiras:

Na rotunda da Cancela seguir pela VE5, sentido Cancela - Camacha, sair no nó das Eiras e tomar a Estrada das Fontes até à Estrada das Eiras.

Destino Caniço:

Na rotunda da Cancela, descer pela Estrada do Garajau, entrar no nó 15 na VR1, sentido Funchal – Aeroporto, sair no nó 16, virar à direita pela Estrada da Ponta Oliveira e seguir em frente pela Estrada Comendador António Nóbrega (variante do Caniço) até à rotunda que liga à Estrada João Gonçalves Zarco.

Durante este período serão feitos os trabalhos finais de pavimentação, uma vez que esta obra (construção da Rotunda das Eiras) está prestes a finalizar-se.

Atendendo às alterações de operacionalidade que esta intervenção acarreta, alertamos os utentes para a necessidade de cumprirem com a sinalização instalada no local e apelamos à melhor compreensão pelos incómodos causados.