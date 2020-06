Cinemas NOS reabrem na Madeira na quinta-feira, 2 de Julho

A NOS Cinemas, que lidera o mercado da exibição comercial em Portugal, com 219 das 537 salas de cinema disponíveis, anunciou que reabrirá 209 salas em todo o país na quinta-feira, a 2 de Julho, um mês depois da data permitida para o fazer (1 de Junho), no âmbito do plano de ‘desconfinamento’ anunciado pelo Governo da República.

“Assim, as salas de Cinema NOS reabrirão totalmente preparadas para o regresso ao grande ecrã das estreias dos grandes filmes e após uma profunda reorganização de todos os processos de segurança e protocolos operacionais, inerentes ao funcionamento de uma sala de cinema. Todas os complexos da NOS Cinemas estão em cumprimento com as medidas de saúde e segurança definidas pela DGS, tendo-se ainda tomado a iniciativa adicional de recorrer a um processo independente de certificação, realizado pelo ISQ (Instituto da Soldadura e Qualidade), para validar todos os procedimentos exigidos. Foi assim atribuída a certificação com o Selo de Confiança - na categoria de ‘Safe Places. Safe People’- a todas as salas de cinema da NOS.

Este Selo de Confiança é emitido exclusivamente após a realização dos serviços de monitorização e implementação dos procedimentos previamente aprovados e tema validade de um ano sendo efectuadas auditorias de acompanhamento com uma periodicidade trimestral.

A NOS Cinemas anunciou o encerramento das salas, no passado dia 16 de Março.