Chuva só atingiu o ‘laranja’ no Pico Alto

A chuva persistente durante a noite com particular incidência nas regiões montanhosas e costa sul da ilha da Madeira produziu uma dezena de registos em seis estações meteorológicas com parâmetro de aviso meteorológico, foi mais significativa na zona alta do Funchal.

Destaque para o Pico Alto, que chegou a atingir nível de aviso laranja (52,4 mm/6h) durante a madrugada. Para o intervalo de uma hora, esta mesma estação esteve ‘à beira’ de também chegar ao ‘laranja’ (19,6 mm/1h).

Mais a baixo, o Monte registou duplo amarelo (18,9 mm/1h e 39,3 mm/6h). O mesmo aconteceu nas estações altas da Bica da Cana (10,8 mm/1h e 40,5 mm/6h) e no Pico do Areeiro (10,8 mm/1h e 31,0 mm/6h).

Além destas estações com duplo registo para ambos os parâmetros de aviso meteorológico (1 e 6 horas), apenas Prazeres (11,0 mm/1h) e Chão do Areeiro (10,9 mm/1h) também registaram valores condizentes com o aviso amarelo.

Precipitação que foi pouco significativa na costa norte da Madeira e em Porto Santo.

Até ao meio-dia todo o Arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo para a precipitação, devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte.

Quanto ao vento forte, 79 km/h foi a rajada mais forte registada hoje até às 9 horas, ocorrida no Caniçal/Ponta de São Lourenço.