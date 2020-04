Chuva e vento nas previsões do IPMA para a Madeira

O tempo vai continuar agreste na Madeira, pelo menos durante o fim-de-semana.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado, dia 4 de Abril, será marcado por muitas nuvens e chuva ou aguaceiros fracos em todo o Arquipélago.

Recorde-se que as regiões montanhosas estão sob aviso laranja até às 18 horas para a precipitação que pode cair com alguma intensidade.

Apesar de o dia ser cinzento, haverá uma pequena subida da temperatura.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, aumentando de intensidade nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 75 km/h.

O tempo convida a ficar em casa, tal como as recomendações das autoridades para evitar focos de transmissão da pandemia covid-19.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metro