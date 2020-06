Chuva e trovoada nas previsões de hoje para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, dia 5 de Junho, na Madeira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, aumentando de intensidade e frequência a partir do final da manhã, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Com efeito, recorde-se que o arquipélago está sob aviso laranja entre as 15 e as 21 horas desta sexta-feira, passando depois a amarelo até às 06 horas de sábado.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante Sul, soprando temporariamente moderado a forte a partir da tarde, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

Nas terras altas, o vento será moderado do quadrante Sul, tornando-se moderado a forte a partir da tarde, temporariamente com rajadas até 100 quilómetros por hora.

Devido ao vento forte, a Capitania do Porto do Funchal deixou uma recomendação aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

Na Madeira as temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 23 graus Celsius e no Porto Santo entre os 18 e os 23.