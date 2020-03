Períodos de céu muito nublado, vento fraco (inferior a 15 km/h) e descida de temperatura nas terras altas são três nuances das previsões meteorológicas para hoje na Madeira.

De acordo com o IPMA, no Funchal ocorrerão períodos de céu muito nublado e vento fraco com a temperatura máxima a chegar aos 21 graus.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte, as ondas de noroeste terão 1,5 a 2 metros e na Costa Sul, as ondas de sudoeste terão 1 metro.

A temperatura da água do mar é de 19ºC.