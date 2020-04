Cerca sanitária em Câmara de Lobos motiva reorganização do funcionamento do centro de saúde

Devido ao cerco sanitário na freguesia de Câmara de Lobos, o SESARAM revela que reorganizou o funcionamento do Centro de Saúde de Câmara de Lobos.

Assim sendo, “passa a ter funcionamento 24h00/7 dias da semana, a partir das 00h00 do dia 19 de Abril, limitando a assistência aos residentes na freguesia de Câmara de Lobos, sem prejuízo das situações emergentes serem encaminhadas para o Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça, após validação do Serviço Regional da Protecção Civil/EMIR”.

O SESARAM adianta ainda que os residentes nas restantes freguesias – Quinta Grande, Jardim da Serra, Curral das Freiras e Estreito de Câmara de Lobos podem contar com as seguintes respostas: na parte de enfermagem mantêm o referencial de atendimento presencial programado nos respectivos centros de saúde; o atendimento médico presencial programado mantém-se também no Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos; no caso da freguesia do Curral das Freiras os utentes podem recorrer ao Centro de Saúde do Bom Jesus e as situações de urgência e inadiáveis passam para o Hospital Nélio Mendonça, em substituição do Serviço de Atendimento Urgente da Ribeira Brava.

O SESARAM acrescenta que as grávidas residentes na freguesia de Câmara de Lobos devem contactar o médico assistente para as consultas e exames programados nesta próxima quinzena, sem prejuízo de contacto pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia.

Além disso, refere que os doentes oncológicos e doentes insuficientes renais em hemodiálise crónica residentes na freguesia de Câmara de Lobos serão contactados pelos médicos assistentes para reorganização da actividade programada.

Sublinha ainda que os residentes na freguesia de Câmara de Lobos devem privilegiar o contacto prévio para os números/emails (291 009 250 e 291 009 267 - apoio administrativo - linhas disponíveis 24 horas; 969 381 293 – apoio médico do Centro de Saúde de Câmara de Lobos – 24h00 horas; Linha criança 969 319 742 – apoio do Serviço Pediatria do HNM - 24h00 horas; Centro Desenvolvimento Criança 969 319 528 – apoio 10h00 - 16h00; Linha idoso - apoio médico 969 320 822 – horário das 9h00 - 21h00; Apoio Grávida: [email protected] e Apoio Idoso: [email protected]