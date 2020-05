Centro Europe Direct Madeira promove iniciativa ‘24 horas a pedalar - #cycling4EU’

No próximo sábado, o Centro Europe Direct Madeira levará a cabo a iniciativa ‘24 horas a pedalar - #cycling4EU’. Trata-se de um evento aberto ao público e que pretende celebrar o Dia da Europa, por via da prática desportiva.

Durante 24 horas, uma equipa do Europe Direct Madeira estará em directo, no Facebook do evento, a pedalar ininterruptamente.

A iniciativa pretende dar continuidade aos apelos das autoridades para as pessoas permanecerem em casa sempre que possível, apesar de o Estado de Emergência já não se encontrar em vigor.

Segundo a organização, o projeto só será bem-sucedido com o envolvimento de um elevado número de participantes, pois para além da celebração do Dia da Europa e do incentivo à prática desportiva, a organização pretende alcançar a meta de 2670 KM de pedalada, nessas 24 horas, convidando todos os interessados a juntar-se ao evento, estando garantido a entrega de um certificado de participação.

“Os 2670 Km representam a distância em linha recta entre a Madeira e a sede da Comissão Europeia em Bruxelas. Com esta iniciativa, queremos mandar a mensagem, por via da prática desportiva, que mesmo estando fisicamente distantes por força da nossa posição ultraperiférica, continuamos a ser europeus, atentos ao que se passa nos centros de decisão, exigindo um projecto europeu mais coeso, mais solidário, como estratégia para sermos bem-sucedidos na luta contra esta e outras crises que possamos enfrentar no futuro”, disse Marco Teles, gestor do Centro.

Apesar do apelo ser feito à utilização da bicicleta em casa, quem preferir pedalar no exterior (estrada ou montanha) pode igualmente participar, inscrevendo-se gratuitamente no site oficial do evento em europedirectmadeira.wixsite.com.cycling4eu.

A organização também convida a acompanhar o evento nas redes sociais em: http://www.facebook.com/events/250638272805022