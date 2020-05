Centro de Saúde da Nazaré reabre espaço esta segunda-feira

De acordo com o SESARAM, a partir de amanhã, dia 1 de Junho, o Centro de Saúde da Nazaré reabre o espaço, no sentido de serem asseguradas algumas consultas em modo presencial.

“A prioridade para o agendamento destas consulta é feito pelo próprio serviço e irá contemplar os doentes crónicos que necessitam de ser observados ou por um médico ou por um enfermeiro”, refere através de um comunicado de imprensa, acrescentando que “o mesmo centro de saúde irá disponibilizar a partir também de amanhã uma consulta complementar destinada a situações agudas.

Esta consulta irá funcionar de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre as 09 e as 13 horas e entre as 14 e as 18 horas.

Aos utentes, o SESARAM pede que utilizem o seguinte número de telefone para acederem a esta consulta: 969376991 (Linha atendida por um médico).

O SESARAM recorda ainda que se mantêm em vigor deveres para os utentes.

Eis os deveres:

- Cumpra o horário da consulta chegando apenas 10 minutos antes;

- Evite a presença de acompanhantes, salvo em situações especiais e mediante autorização;

- Responda aos inquéritos epidemiológicos aplicados pelos Serviços de Saúde; (É importante que responda com veracidade e sem omissão de factos)

- Use sempre máscara;

- Higienize as mãos à entrada e à saída do serviço de saúde;

- Assegure o distanciamento recomendado;

- Ser-lhe-á avaliada a temperatura corporal.