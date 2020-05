O Centro de Química da Madeira (CQM) submeteu ao Concurso para Financiamento de Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos 2020, organizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sete Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) e participa em outros dois, no valor total de 1,65 milhões de euros.

Os projectos que se encontram em fase de avaliação, integram-se nas áreas estratégicas em desenvolvimento no CQM, nomeadamente ‘Saúde e Bem-estar’, ‘Qualidade Agroalimentar’ e ‘Tecnologias e Recursos do Mar’, devendo ser implementados até 2024.

Do total de projectos submetidos, sete são liderados por membros seniores do CQM, refere nota de imprensa enviada aos media

Conscientes da importância dos estudos neste campo, dos nove projectos submetidos, cinco destinam-se à investigação científica na área do cancro e do HIV/SIDA, e apresentam uma abordagem transversal a vários domínios, nomeadamente ao domínio da Bioquímica, da Química Orgânica, da Química Organometálica, da Química Medicinal e, por último, das Nanotecnologias – Nanomateriais que, a par dos Produtos Naturais são um dos grandes pilares de investigação no CQM.

Os restantes projectos são de carácter multidisciplinar, e desenvolvem-se no campo da Silvicultura, da Biotecnologia Ambiental, da Engenharia e da Química Analítica.

Segundo o CQM, a maioria destes projectos foram organizados em parceria com instituições nacionais e internacionais, prevendo-se, se aprovados na sua totalidade, a mobilização de 60 investigadores e a criação de oito novos postos de trabalho no CQM para os próximos anos.