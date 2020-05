Centenas de caravelas ‘invadem’ águas do Porto Moniz

Tal como ontem aconteceu no calhau de São Vicente, que ficou ontem coberto de Caravelas Portuguesas, motivo pelo qual os banhistas tiveram de tomar especial atenção ao decidirem ir a banhos nesta zona, esta manhã idêntico acontecimento aconteceu no Porto Moniz, precisamente no porto de abrigo do município nortenho.

São centenas, algumas acabaram por ser arrastadas para a costa pela força da maré, no entanto existem muitas mais à tona da água como é possível verificar nas fotos captadas esta manhã por um munícipe que não escondeu a sua incredulidade por assistir a inusitado facto.

Ao longo destes dias o mesmo cenário tem acontecido com alguma frequência na Praia Formosa, no Funchal.