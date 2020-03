Caso positivo detectado na Quinta do Lorde

Um caso positivo foi detectado nos 84 testes ao coronavírus efectuados desde ontem a quem está de quarentena obrigatória na Quinta do Lorde, garante ao DIÁRIO fonte oficial do governo regional da Madeira.

Segundo a mesma fonte, 49 dos 141 passageiros desembarcados no aeroporto da Madeira que estavam hospedados desde ontem na unidade hoteleira do Caniçal já estão em casa. Às 14h30 de hoje só estavam 92 hóspedes sendo provável que até ao final do dia haja mais saídas.

No âmbito do estado de emergência declarado no país e das medidas de prevenção e combate da epidemia provocada pela infeção covid-19, o Governo Regional impôs medidas restritivas no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, como a quarentena para todos os passageiros ali desembarcados por um período de 14 dias, de forma a dissuadir viagens para a Região.

“Uma medida que se revela acertada”, entende o governo madeirense, pois na triagem já feita foi possível identificar um caso que noutras circunstâncias podia não ter sido detectado a tempo.