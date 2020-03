A campanha de angariação de fundos foi criada por uma amiga do casal e em pouco mais de 19 horas o objectivo não só foi alcançado, como também ultrapassado, gerando uma onda de solidariedade para com estes emigrantes madeirenses que perderam o filho Afonso 10 dias após o seu nascimento, em Inglaterra. Dada a história comovente descrita por Cristina Pontes na plataforma ‘GoFundMe’, registaram-se até ao momento 123 doações e mais de cinco mil partilhas, numa verba (2.000 libras) que será destinada às cerimónias fúnebres do “anjo Afonso”.

“Venho vos contar a história de amor de um jovem casal que como tantos outros se apaixonou e logo começaram a fazer os planos para o futuro. Foi quando no início do ano 2019 descobriram que o melhor daquele amor iria chegar em 2020. Deram a boa nova a toda a família mais chegada, amigos, conhecidos e até aos inimigos. À medida que os meses foram passando, veio outra notícia que tanto ansiavam, o sexo do bebé foi quando descobrimos que seria um menino e que lhe chamarariam Afonso. Os meses foram passando até que chegou o dia tão aguardado o nascimento do Anfonsinho”, começa por descrever Cristina Pontes.

“Dia 16-02-2020 pelas 19h30, nasceu o Anfonsinho, depois de um parto complicado em que houve o risco de se ter que escolher a vida da mãe ou do Afonso, contudo Deus foi bondoso e o Afonso veio ao Mundo. Mãe e filho finalmente encontraram-se e nunca mais se largaram. Após verificação médica foi diagnosticada uma infecção no pequeno Afonso. Foi iniciado e após seis dias de tratamento a família regressou unida para sua casa. Uma história feliz! O pior veio depois quando no passado dia 26-02-2020 a mãe Laura foi ver o Afonsinho que estava na cadeirinha do carrinho a descansar, pois já tinha comido e viu que o filho não estava a respirar. O pânico, o medo de receber uma notícia má Laura entrou em pânico, accionou a ambulância, os meios de socorro chegaram ao local prontamente o bebé Afonso foi evacuado e transportado de helicóptero para o hospital em estado crítico. Laura não acreditava no que lhe estava a acontecer e orava para que nada de mal acontecesse ao pequenino Afonso. Os médicos tentaram tudo e enquanto o pai Diogo se deslocava para o hospital vindo do trabalho após ter sido informado pela Laura das condições do seu menino, o mesmo não chegou a tempo de ver por uma última vez o seu menino vivo. Quando chegou junto da Laura e do bebé Afonso, o menino já não estava entre nós tendo falecido. Imaginem a dor destes pais que dias antes tinham tido a melhor notícia e apenas 10 dias depois receberam a notícia de que tinham perdido o filho recém nascido”, lamenta a amiga do casal num testemunho emocionante, justificando depois a razão pela qual decidiu lançar esta campanha.

“Estou a fazer esta angariação, não a pedido dos pais ou por os pais não terem capacidade de pagar pelo funeral, apenas faço este apelo pois eles estão a sentir uma dor imaginável, vão ter que tratar do funeral do filho amado e tão esperado, pagar pelas cerimónias fúnebres (despesas que não estavam certamente a contar), a dor e o momento difícil pelo qual estão a passar, pensei que nós familiares, amigos, conhecidos podíamos amenizar um pouco a vida deles contribuindo para o funeral e cerimónias fúnebres do pequeno anjinho Afonso. Apelo ao vosso bom senso e bom coração e vamos ajudar estes pais que perderam tudo”, concluiu.

Ora, em menos de 24 horas, muitos madeirenses leram a história e começaram desde logo a apoiar os pais, de tal forma que o objectivo já ultrapassou a meta definida.