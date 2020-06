Relativamente ao casal em situação de sem-abrigo que vive num terreno nas proximidades do Centro Comercial CentroMar, o Instituto de Segurança Social da Madeira informou que tem diligenciado, em articulação com as entidades parceiras do Plano Regional de Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA), no apoio e integração ao casal, que recebe por parte do ISSM apoios ao nível do Rendimento Social de Inserção (RSI) e pensão por invalidez.

Contudo, garante a Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania, até à presente data têm recusado qualquer intervenção. Aquando da criação da resposta social de um Centro de Acolhimento no Parque Desportivo dos Trabalhadores, por parte do Governo Regional, para prevenção da covid-19 na população em situação de sem-abrigo, foi feita sensibilização para que integrassem o referido Centro, tendo os mesmos recusado.

No passado dia 16 de Junho, houve nova abordagem por parte da técnica afecta à Área de Apoio às Pessoas em Situação de Sem-Abrigo do ISSM, que efectuou uma visita ao casal, para sensibilizar para os apoios disponíveis bem como para a questão habitacional.