A Casa do Povo da Camacha anunciou, esta quarta-feira (dia 3 de Junho), o cancelamento dos eventos culturais e desportivos previstos para o Verão de 2020.

Estão assim cancelados: o Festival ‘ART’Camacha’ (realizado anualmente no mês de Agosto), a ‘Gala de Folclore Maria Ascensão’ (organizada pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha), o ‘Torneio de Futsal de Verão’ (organizado pela Secção Desportiva da Casa do Povo da Camacha nos meses de Junho a Setembro), o ‘Camacha Trail’ e o ‘Grande Prémio de Atletismo ART’Camacha’.

“Porque a prioridade cimeira será, antes de mais, a saúde pública, os espectáculos, organizações e actividades referidos, ficam cancelados tendo por base as determinações do Governo Regional da Madeira, decisão que foi deliberada em reunião de direcção, após análise de todas as medidas impostas governamentalmente no âmbito da prevenção e combate ao covid-19”, refere um comunicado da Direcção da Casa do Povo da Camacha.