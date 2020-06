Capitania do Porto do Funchal emite avisos de vento forte e de mau tempo para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu um aviso de vento forte para a orla marítima, que deverá vigorar até às 06 horas. O vento será de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Além disso, foi também emitido um aviso de mau tempo de sinal 6 para o arquipélago da Madeira, que vigora até à meia-noite.

Por isso, recomenda que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

Recorde-se que a Madeira está sob aviso laranja para a chuva forte em toda a ilha da Madeira e sob aviso amarelo para o vento, que poderá registar rajadas de até 100km/h nas regiões montanhosas.