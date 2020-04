Capitania coordena operação de contenção e limpeza de poluente no Porto de Recreio de Machico

O Capitão do Porto do Funchal, em coordenação com a APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A., e o município de Machico, coordenou, esta sexta-feira (dia 30 de Abril), uma operação de contenção e limpeza de um poluente que se encontrava no Porto de Recreio de Machico.

“O alerta foi recebido, pela Polícia Marítima do Funchal, cerca das zero horas, através das entidades responsáveis pelo Porto de Recreio, tendo sido de imediato activado para o local a Brigada de Combate à Poluição do Departamento Marítimo da Madeira”, revela a Capitania do Porto do Funchal em nota de imprensa.

“A descarga acidental do poluente, teve origem numa acção de limpeza da rampa da Marina, tendo sido utilizado, inadvertidamente, um produto que não era adequado para a tarefa”, acrescenta, especificando que o poluente em causa era estearato de cálcio em pó.

A substância “não é tóxica para o meio marinho e não representa um perigo para a saúde, pese embora possa provocar irritação ocular e a mancha de poluente tenha um impacto visual bastante significativo”, destaca a autoridade marítima.

As operações de limpeza decorreram até às 16 horas, tendo permanecido no local barreiras de contenção para conter o poluente remanescente.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.