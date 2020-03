Campo de Golfe e Complexo de Ténis do Porto Santo encerrados

Em consonância com o plano de contingência do Covid-19, e uma vez que todo o território da Região Autónoma da Madeira está em situação de alerta, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informa que serão encerrados o Campo de Golfe do Porto Santo e o Campo de Ténis do Porto Santo.

“Estas duas infraestruturas encontravam-se a funcionar em serviços mínimos, mas, depois das medidas anunciadas hoje de manhã pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa, estes serão fechados até novas orientações”, pode ler-se no comunincado.

“Qualquer contacto pode ser feito por mail ou por telefone, visto que os serviços administrativos destas duas infraestruturas das Sociedades de Desenvolvimento estarão minimamente assegurados nesta fase.

Recorde-se que já se encontram fechados, até novas orientações, os seguintes espaços que estão sob a tutela desta Secretaria: Quinta Magnólia (PATRIRAM), Jardins do Garajau, Parque Temático da Madeira, Centro Desportivo da Madeira (Ribeira Brava), Fórum Machico (auditório) e Centro de Congressos do Porto Santo.”