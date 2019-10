Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática arranca hoje no Porto Santo

Arranca hoje no Porto Santo, o Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática. O evento decorre até sábado, 26 de Outubro, e vai permitir à Ilha Dourada receber as equipas que se distinguiram na prova mundial, especialmente a dupla Rui Bernardo (Fotógrafo) e Sónia Bernardo (Modelo/Assistente), que conquistaram o Ouro na categoria ‘Peixe’.

Recorde-se que Portugal obteve em 2019 o 2.º lugar por Países, sendo Vice-Campeão do Mundo. Para além de Campeão do Mundo na categoria ‘Peixe’, obteve também a Medalha de prata na Categoria ‘Tema’ e Medalha de Bronze na categoria ‘Ambiente’ com a dupla Rui Palma e Carla Siopa.

O objectivo do campeonato consiste na realização de fotografias subaquáticas, inseridas nas categorias de ‘Grande Angular’, ‘Grande Angular com mergulhador’, ‘Macro’, ‘Peixe’ e ‘Tema’, que se distinguem pelo carácter único e inovador.

Com apenas duas imersões por dia de aproximadamente 90 minutos cada, a pontuação conquistada nesta prova garante elegibilidade para o Ranking Nacional e define o novo Campeão Nacional de Fotografia Subaquática.

As oito equipas em competição são constituídas por um fotógrafo e um modelo/assistente, utilizando equipamentos de mergulho autónomo e as respectivas câmaras fotográficas.

Para mais informações, consulte o site da federação em http://www.fpas.pt.