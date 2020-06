Câmara Municipal do Funchal substitui pavimento do polidesportivo de São Martinho

Foi publicado hoje o contrato para reabilitação do campo de jogos do polidesportivo de São Martinho, uma obra adjudicada pela Câmara Municipal do Funchal à empresa Bricantel-Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda. Por cerca de 28.000 euros (27.983,86), mais IVA, o que corresponde a um investimento do município na ordem dos 34.000 euros, . O prazo de execução da obra são seis meses.

O contrato foi celebrado no passado dia 3 com a empresa do Norte do país e destina-se à sustituição do pavimento.