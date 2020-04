Câmara Municipal do Funchal celebra 25 de Abril com actividades no Facebook

A Câmara Municipal do Funchal prepara um semana de actividades para assinalar a partir de casa, o 46.º aniversário da Revolução dos Cravos.

Ciente de que o 25 de Abril é uma data importante que deve ser comemorada, o presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia alerta, contudo, para a necessidade de assinalarmos esta data “em casa”, pois, “sejam quais forem as circunstâncias, fazê-lo é verdadeiramente essencial para manter viva a chama da Liberdade e da Democracia”, refere o líder da Câmara do Funchal salientando que é isso que tem feito esta Autarquia desde 2013, com uma “forte programação própria” que este ano será adaptada “à realidade que todos conhecem, mas levando na mesma música, histórias e sentimento a todos os funchalenses, nas suas casas”.

A primeira actividade decorre já amanhã, 21 de Abril, e prolonga-se pelos dias 22 e 23 de Abril, sempre às 21 horas, no Facebook oficial da Câmara Municipal do Funchal. Trata-se do lançamento de uma websérie infantojuvenil de três episódios, denominada ‘Liberdade em Tempo de Quarentena’, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com a Associação Casa Invisível. Esta iniciativa conta com a mediadora cultural Catarina Claro, a actriz Sara Cíntia e a artista plástica Cristiana de Sousa, e reúne 20 testemunhos recolhidos sobre ditadura, Revolução e Liberdade, entre outros.

Para quinta-feira, dia 23, a página de Facebook do Museu Henrique e Francisco Franco disponibiliza, às 15 horas, o concerto encenado ‘emoSons d’Abril’, uma criação de Filipa Carvalho e Ricardo Brito, em coprodução com a Associação Avesso. Este concerto pretende ser uma viagem pelo Portugal da fase final da ditadura, ao som dos temas da Revolução que se ouviam em cada esquina e de boca em boca. O espectáculo destina-se especialmente ao público familiar, a partir dos 6 anos de idade.

O ponto alto das comemorações decorre na sexta-feira, 24 de Abril, às 12 horas, altura em que Miguel Silva Gouveia estará em directo no Facebook oficial da Autarquia, para a 2.ª edição das conversas ‘Falar Funchal’, desta feita sobre a Revolução.

à noite, por volta das 21 horas, haverá o concerto comemorativo do 25 de Abril no Funchal, também em directo no Facebook da CMF, com o cantor madeirense Tiago Sena Silva. O concerto, que vai reunir músicas de intervenção, será transmitido a partir do jardim interior dos Paços do Concelho.

Pelas 22h, será exibido um documentário sobre o 25 de Abril no Funchal e, às 22h55, a Autarquia convida todos os funchalenses a virem à janela, para assistirem a um momento simbólico de luz e cor nos céus do Funchal. A hora foi escolhida de propósito para recordar o momento, na véspera da Revolução, em que a música ‘E Depois do Adeus’, de Paulo de Carvalho, tocou na Rádio Renascença, servindo de senha ao início da Revolução.

As comemorações terminam no sábado, dia 25 de Abril com uma pequena declaração de Miguel Silva Gouveia aos funchalenses, às 11 horas, a partir do facebook, seguindo-se, às 18 horas, a exibição de um espectáculo teatral, na página do Teatro Municipal Baltazar Dias, com o nome ‘Passa-porte’ da autoria da Companhia Hotel Europa.

Este espectáculo, que deveria subir ao palco do Baltazar Dias, foi adaptado às redes sociais e abordará o mito do “brando” colonialismo português e o seu fim. Além do actor André Amálio, estarão em cena a bailarina e coreógrafa checa Tereza Havlickova e a cantora moçambicana Selma Uamusse.