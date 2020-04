“Atendendo ao actual contexto da covid 19, verifica-se um conjunto de consequências para a vida das famílias, sobretudo ao nível sócio-económico, antevendo-se um cenário de incerteza, de desemprego e de precariedade social (...) porque estão a agravar-se alguns problemas sociais e, se não tivermos uma actuação imediata, o sofrimento de várias famílias poderá ser maior, a Câmara Municipal de Santa Cruz decidiu reabrir as candidaturas ao fundo social de emergência temporário, com o objectivo de receber as candidaturas dos agregados familiares que estejam com dificuldades de subsistência ao nível do acesso a bens alimentares, pagamento de crédito à habitação e educação, pagamento da conta de electricidade, da água potável, etc”, sustenta a autarquia em nota de imprensa.

O prazo de candidatura a este fundo reabre na próxima segunda-feira (dia 27 de Abril) e decorrerá até final de Maio.

Na mesma nota o executivo santa-cruzense explica optou também assinar um protocolo com a Associação Dignitude, o qual visa o acesso ao cartão Abem, “de modo mais simples e célere, do que aquele que vinha sendo até ao momento, pois não obriga à entrega imediata da documentação para a aprovação do processo de apoio e tem aplicação mais rápida desde que haja comprovação da situação clínica”.

O prazo de candidatura para este programa de apoio inicia-se também na segunda-feira e vigorará durante três meses, “podendo ser renovado, caso se mantenha o actual cenário de pandemia”, assegura a autarquia.

“O caminho faz-se caminhando e a nossa missão é responder de modo mais eficiente e célere às necessidades dos munícipes mais carenciados e que estejam a passar por dificuldades sociais, na sequência do cenário cada vez mais assustador provocado por esta pandemia”, conclui a nota da Câmara.