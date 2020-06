As festas do concelho da Calheta, designadas ‘Calheta Viva 2020’, arrancou hoje através das plataformas digitais, devido às contingências impostas pela pandemia de covid-19.

Para as 20 horas de hoje está agendada uma mensagem do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles. Seguem-se as actuações do Grupo de Dança Michelle, Sidónio Silva, Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, João Quintino, Grupo Coral do Arco da Calheta, Banda da Escola da Calheta , Grupo de Cantigas de Norte a Sul, Sofia Ferreira, Grupo de Formação Musical da Casa do Povo da Calheta e Os “Grumpies”.

A emissão pode ser seguida através da Rádio Calheta, Canal on-line ‘Na Minha Terra” e redes sociais destes dois órgãos de comunicação, bem como pela rede social Facebook do Município da Calheta.