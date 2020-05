Calheta disponibiliza internet grátis em vários espaços públicos

A Câmara Municipal da Calheta acaba de instalar redes wireless de acesso gratuito em vários espaços públicos do concelho. A iniciativa resulta de uma candidatura ao projecto “WIFI4EU – Wi-Fi gratuito para todos na Europa”, um protejo financiado pela Comissão Europeia que permite que os cidadãos e visitantes em toda a União Europeia possam usufruir de pontos de acesso à internet gratuitos e seguros nos principais locais de interesse.

De acordo com a informação disponibilizada pela autarquia, “são 12 os espaços que acabam de ser contemplados com acesso wireless, tendo sido efectuadas instalações na Praceta do Centro Cívico da Ponta do Pargo, na Praceta do Paul do Mar, na Praça dos Prazeres, na Praceta do Estreito da Calheta, na Praça do Jardim do Mar, na Praça de Táxis da Estrela, no Edifício Paços do Concelho (Avenida D. Manuel I), na Praia da Calheta (em ambos os lados da praia), na Praceta do Arco da Calheta, na Praceta do Loreto e ainda na Zona de Lazer da Fajã da Ovelha”.

“A instalação permite que espaços municipais de referência fiquem equipados com uma rede de alta qualidade de internet acessível a todos, sendo também mais um passo que o município dá na modernização administrativa, combatendo, desta feita, a exclusão digital sobretudo numa altura em que a utilização dos canais digitais nunca foi tão importante”, acrescenta a nota da Câmara.