Calado destaca manutenção da política de desagravamento fiscal

O vice-presidente do Governo Regional afirmou, no Porto Moniz, que o executivo continuará o desagravamento fiscal progressivo, através do diferencial de taxas gerais de imposto aplicáveis na Região relativamente à República e beneficiando todos os concelhos.

Pedro Calado, que falava numa sessão da iniciativa “Orçamento com proximidade”, que decorreu no Hotel Moniz Sol, afirmou ainda que o Governo Regional vai continuar, como até aqui, a investir de forma determinada, beneficiando a população de toda a Região, quer no plano das infraestruturas, quer no plano das medidas de apoio às famílias, em áreas como a saúde e a educação.

O Governo Regional, garantiu Pedro Calado, “vê a Região como um todo, promovendo o desenvolvimento de todos os concelhos e esbatendo as assimetrias entre as diferentes localidades, por forma a assegurar a plena e efectiva coesão territorial”.

Tudo isto, acrescentou, “sem descurar a política que tem vindo a ser seguida pelo Governo Regional, em matéria de sustentabilidade económica e financeira que tem vindo a ser implementada na Madeira e no Porto Santo”. Uma política que, segundo Pedro Calado, tem permitido “a excelente performance económica da Região, comprovada com a evolução positiva do Indicador Regional da Actividade Económica, que vem registando um crescimento económico há mais de 77 meses consecutivos”