‘Cabaz Fique em Casa’ – Mantenha-se seguro: Nós levamos os desinfetantes até si!

O Corona Vírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infetada (geradas habitualmente por tosse e espirros) e pelo toque em superfícies contaminadas. O vírus Covid-19 pode sobreviver nas superfícies por várias horas, mas uma excelente maneira de combatê-lo é começar a limpar e a desinfetar tudo – não só as suas mãos!

Implementar e executar Boas Práticas de Higiene é importante, mas assegurar-se da existência de procedimentos para a limpeza das superfícies com detergentes e desinfetantes apropriados é igualmente essencial!

Limpeza significa a remoção de germes, sujidades e impurezas das superfícies. A limpeza não mata os germes, mas ao removê-los, diminui consideravelmente o número e o risco de propagação da infeção.

Desinfetar é utilizar produtos químicos para matar os germes nas superfícies. Este processo não limpa as superfícies sujas, mas mata os germes de uma superfície depois da limpeza da mesma, reduzindo ainda mais o risco de propagar eventuais infeções.

Com a fase de Quarentena presente na realidade de inúmeras famílias madeirenses, e conscientes que, estando a família mais presente no seio familiar, será necessário uma abordagem mais regular em termos de limpeza, a pensar em si, preparámos o ‘Cabaz Fique em Casa’, que inclui tudo que precisa para limpar e desinfetar e outros essenciais de maior consumo nesta altura.

Este cabaz contém:

-2 Pacotes de Guardanapos – Utilizar papel nas limpezas e deitar fora é uma boa aposta para evitar a contaminação cruzada;

-Embalagem de 5 litros de Sabão líquido para as mãos – A lavagem das mãos é a maneira mais eficaz de prevenir a propagação do Covid-19;

-Embalagem de 5 litros de Lixívia a 5% - Que pode diluir para uma melhor rentabilidade;

-Embalagem de 750ml de Multiusos desinfetante pronto-a-usar para superfícies – Com o pulverizador pronto-a-usar pode desinfetar as superfícies na hora;

-Embalagem de 500ml de Creme Limpeza para a limpeza das Loiças WC & cozinha – Incluindo banheiras, pias, sanitas e azulejos;

-Embalagem de 5 litros de Sabão Loiça

-Embalagem de 5 litros de Desinfetante Multiusos Pavimentos + Superfícies (Concentrado) – Que pode diluir e passar no chão da sua casa ao fim do dia ou depois de regressar da rua, por exemplo;

-Luvas Limpeza Menage – Para proteger as suas mãos;

-2 unidades de Desinfetante Sanitário - Para higienizar a sua sanita;

-1 Sabonete Ultra Creme

-1 Pack 5 esponjas – Que pode rentabilizar, sendo o esfregão branco não abrasivo e salva-unhas;

-2 Pacotes de Papel Higiénico (12 rolos por pacote)

Menos é mais:

Opte por produtos concentrados e embalagens de maior capacidade.

Ao optar por produtos concentrados está a poupar, pois irá aplicar as diluições apropriadas, o que vai aumentar a rentabilidade e durabilidade do produto.

O uso de embalagens de maior capacidade permite também a poupança, além de reduzir o impacto ambiental na quantidade de plásticos consumidos.

Mais uma grande vantagem deste ‘Cabaz Fique em Casa’ é a entrega gratuita!

TODAS AS ENTREGAS SÃO FEITAS EM SEGURANÇA, COM OS NOSSOS COLABORADORES A UTILIZAR LUVAS E MÁSCARAS.

Todos os nossos colaboradores estão sensibilizados e cumprem com as regras de segurança relativamente à propagação do COVID-19.

Todas as nossas carrinhas estão também devidamente equipadas com desinfetante para as mãos.

A Seta Verde - Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Continuamos a trabalhar por si e em prol da saúde pública.

Mantenha a sua casa segura!

Boas limpezas e mantenham-se seguros!