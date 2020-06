O boletim epidemiológico emitido pelo IASaúde mantém dois acasos activos de covid-19 na Madeira, ao contrário do que já havia sido avançado no boletim epidemiológico da DGS, que apontava para três casos activos. Segundo apurou o DIÁRIO, a DGS terá contabilizado nas contas regisonais um caso de um madeirense que se encontra fora da Região.

Assim, a Madeira conta com 90 casos recuperados e dois casos activos. Estes casos activos dizem respeito aos diagnosticados na 3.ª semana de Junho, no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares.

No total, são 1.377 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 352 pessoas em vigilância activa e 1.025 em autovigilância.

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19:

• O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.510, com 147 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam, à data, 8.964.

Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala-se que:

• O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, E.P.E. é, até à data, 22.777.

• O número de utentes alvo de teste à COVID-19 na RAM é 20.186.