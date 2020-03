Blandy’s Wine Lodge encerrada até 31 de Março

Em consonância com os últimos desenvolvimentos sobre o Covid-19, as adegas da Blandy estarão encerradas a partir de hoje, dia 17 de Março, até ao dia 31 de Março, altura em que será reavaliada a situação.

De acordo com a nota de imprensa enviada, a Blandy´s Wine Lodge “quer desempenhar um papel activo na contenção do novo coronavírus”, referindo que “a saúde e a segurança da nossa comunidade, incluindo dos nossos clientes, colaboradores e suas famílias, é de maior importância”, razão pela qual é imperiosa a medida tomada.

Face ao encerramento temporário, a A Loja do Vinho irá efectuar entregas ao domicilio e permanecerá em funcionamento das 10 às 18 horas, com a restrição de entrada de apenas uma pessoa de cada vez.