Binter pondera cancelamentos e redução nas frequências inter-ilhas

A companhia aérea Binter, que tem a concessão da linha Madeira – Porto Santo, admite vir a ser obrigada no imediato a cancelar grande parte da programação prevista nas ligações inter-ilhas ou mesmo reduzir o número de movimentos face às fortes restrições impostas pelo Governo Regional da Madeira, que este sábado decidiu obrigar todos os passageiros que desembarquem no arquipélago a ficar de quarentena, a partir das 00:00 de domingo. Coloca desde já também em causa a hipótese de suspender as novas rotas que tinha planeado para o próximo Verão, de e para a Madeira.

Embora ainda a analisar o impacto dos constrangimentos impostos, fonte da companhia espanhola alegou não ser por enquanto possível especificar as medidas que serão tomadas, mas confirmou ao DIÁRIO que a nova realidade que desaconselha fortemente os cidadãos a não voarem para a Região deverá implicar fortes constrangimentos na operação. “Podemos prever que a operação que foi mantida até agora será revista e sujeita a cancelamentos notáveis, restrições de frequência e não sabemos se podemos manter as rotas planeadas para o Verão”, adiantou.