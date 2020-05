Binter confirma ao Governo Regional a retoma da linha do Porto Santo dentro de dias

A Binter vai recomeçar a operação entre a Madeira e o Porto Santo dentro de dias. A confirmação é da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, depois de um novo contacto feito, esta manhã, com a companhia de aviação de Canárias.

“Pela parte da transportadora, foi confirmado de que não é necessária mais informação nem documentação adicional por parte do Governo Regional, pelo que refere estar a organizar o regresso à operação na rota Madeira-Porto Santo”, explica através de um comunicado de imprensa.

O secretário regional de Turismo e Cultura considera “uma boa notícia num momento importante em que a Região está a criar todas as condições para o relançamento do sector turístico na Madeira e no Porto Santo”. Eduardo Jesus diz que o reconhecimento da transportadora está conforme a Secretaria Regional de Turismo e Cultura vem afirmando há vários dias e que resulta da “insistência por parte do Governo Regional para que fossem criadas as condições necessárias para a companhia retomar as viagens tão importantes para as ligações entre as duas ilhas do arquipélago”.

Recorde-se que a Binter deixou de operar na linha a 17 de Março devido à pandemia e a imposição da quarentena obrigatória aos passageiros que chegassem à Madeira.