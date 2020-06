Binter acredita no aumento de passageiros na retoma das ligações entre Madeira e Porto Santo

A companhia aérea Binter transportou 22 passageiros entre a Madeira e o Porto Santo na segunda-feira, dia em que retomou as ligações entre ilhas, suspensas desde 17 de março devido às medidas de contenção da covid-19, foi hoje anunciado.

“Confiamos que a rota possa, pouco a pouco, alcançar uma melhoria no número de passageiros, graças ao novo sistema de subsídios para os residentes da Madeira, que permitirá que o desconto seja aplicado no momento da compra do bilhete”, refere a companhia espanhola, em resposta escrita a questões formuladas pela agência Lusa.

O executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, alterou recentemente o modelo do subsídio, cujo reembolso era efetuado após a viagem, como forma de estimular o turismo interno.

O Porto Santo, uma pequena ilha com cerca de 5.000 habitantes, é o destino preferencial de férias dos residentes na Madeira, chegando a atingir mais de 20.000 visitantes nos meses de verão.

“Além disso, a medida adotada pelo Governo Regional para estender o subsídio aos meses de julho, agosto e setembro, contribuirá também para a melhoria da rota”, esclarece a Binter, que opera a linha com um avião ATR de 72 assentos.

A companhia espanhola, com sede em Canárias, “ajustou ligeiramente” os horários dos voos entre a Madeira e o Porto Santo por razões operacionais, sendo que o primeiro voo parte do Aeroporto do Funchal às 07:30 e o regresso do Porto Santo às 08:30.

A ligação da tarde sai da Madeira às 16:55, para iniciar o regresso do Porto Santo às 17:50.

“Os voos acabaram de ser colocados à venda e não houve tempo material para comunicar com o mercado”, refere, considerando que, por isso, é ainda cedo para prever o número de passageiros a transportar durante o período de verão.