Bica da Cana volta a ser a zona mais quente

A Bica da Cana voltou esta quinta-feira a registar o valor mais alto da temperatura do ar no Arquipélago da Madeira (até às 18 horas), ao atingir os 24,6 graus centígrados, ao início da tarde.

Pelo segundo dia consecutivo a estação meteorológica localizada nas regiões montanhosas - situada a 1560 metros de altitude, a terceira mais alta da rede de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira, atrás do Pico do Areeiro (1799 m) e Chão do Areeiro (1590 m) – regista o valor extremo da temperatura máxima, depois de na véspera o ‘mercúrio’ ali ter subido até aos 25,3 graus.

Foi o sexto dia consecutivo com a Madeira a registar temperaturas acima dos 25 graus – ultrapassou os 30ºC no domingo e segunda-feira - embora nos últimos dias a confirmar a tendência decrescente da temperatura do ar.

Apesar do sol (ainda) predominante e das temperaturas do ar terem ultrapassado os 20 graus em todas as localidades com estações meteorológicas, hoje o dia foi o mais ameno da última semana. Pelo menos a julgar pelos registos oficiais da temperatura, onde apenas mais uma estação logrou também ultrapassar os 24 graus. Tal ocorreu ainda na manhã no Funchal/Lido (24,2ºC).

Na costa Norte, que esta quinta-feira trouxe alguns chuviscos a Santana, a temperatura máxima mais alta foi registada no Porto Moniz (23,8ºC). Menos quente esteve o Porto Santo (22,5ºC).