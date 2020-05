Barreiras de betão nos Moledos suscitam críticas

Alguns automobilistas que tentavam passar esta tarde da Madalena do Mar pelos Moledos para o Arco da Calheta foram surpreendidos com barreiras de betão no asfalto que impede a passagem dos veículos.

A surpresa foi maior justamente por não ver nenhum agente da GNR ou da PSP que estão a fiscalizar a circulação entre concelhos, proibida desde ‪as zero horas‬ de hoje e até ‪às 23:59‬ de domingo, sendo apenas permitida por motivos de saúde ou por “urgência imperiosa”.

A incredulidade deu lugar às críticas, porque nalguns casos os condutores foram obrigados a executar a inversão de marcha, alguns transportando mercadoria devidamente autorizada, garantiram, o que não facilitou a manobra num acesso estreito como é desta estrada antiga.

Em bom rigor, no limite da freguesia do Arco da Calheta existe sinalização de estrada sem saída.

De resto, testemunhas no local viram pelo menos um ciclista cruzar de um lado para outro.