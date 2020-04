Banda de Santana dá música a partir de casa

A Banda Municipal de Santana assinala hoje o seu 84.º aniversário. Devido à pandemia provocada pelo Covid19, o maestro desta banda Álvaro Jesus, juntamente com os músicos desta filarmónica, decidiram fazer música em casa e tocar o Hino da Banda, de forma a não deixar passar despercebida esta data.

Uma iniciativa inédita na Região, permitindo que a banda se mantivesse unida, pois foram vários os dias de gravação e edição.

O vídeo termina com uma mensagem do Presidente da direcção, José Carlos Abreu, apelando aos músicos que fiquem em casa para que rapidamente a banda possa voltar à sua rotina normal de ensaios, de arraiais e de concertos.

A Banda Municipal de Santana lembrar que a população ajudar os seus artistas, de forma gratuita, com a consignação de 0.5% do IRS. “Para isso, quando estiver a fazer o seu IRS terá de colocar o número de contribuinte 511 020 384 - selecionando Banda Municipal de Santana, instituição cultural com estatuto de utilidade pública.