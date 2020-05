Banco Alimentar da Madeira realiza visitas aos operadores de caixa no âmbito da campanha ‘Ajuda Vale’

A Direcção e a equipa do Banco Alimentar da Madeira realizaram visitas a todas as lojas da Região, nos dias 22 e 23 de Maio, com o objectivo de sensibilizar e motivar os operadores(as) de caixa, para o papel crucial que representam na divulgação e convite aos clientes para a aquisição de vales.

Na impossibilidade de os voluntários estarem nos supermercados, devido à pandemia, os operadores de caixa, até 31 de Maio, irão desempenhar esse papel.

A continuidade destas visitas irá decorrer ao longo da semana, como forma de apoio, incentivo e agradecimento pela disponibilidade demonstrada.

“Recordamos que a campanha ‘Ajuda Vale’ contempla 7 produtos base (óleo, salsichas, atum, leite, arroz, feijão e azeite) cujo valor varia entre 0.48 e 1,99 euros no Continente e 0,48 e 1,29 euros no Pingo Doce, onde também é possível doar um cabaz no valor de 4,11 euros pelo que lançamos novo apelo à contribuição de todos os madeirenses: ‘Seja também um voluntário! Peça o seu vale na caixa e contribua para que nenhum prato fique vazio!’”, lê-se num comunicado de imprensa enviado à redacção.